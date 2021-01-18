Yeni Zigana Tüneli inşaatında kazı oranı yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika

Yeni Zigana Tüneli inşaatında kazı oranı yüzde 80'e ulaştı

18.01.2021 16:42
Yeni Zigana Tüneli inşaatında kazı oranı yüzde 80'e ulaştı, System.String[]

Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık Türkiye'nin önemli projelerinden birisi olan yeni Zigana tünelinde kazı seviyesinin yüzde 80'e, betonlamanın da yüzde 56 seviyesine ulaştığını söyledi.

Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık Türkiye'nin önemli projelerinden birisi olan yeni Zigana tünelinde kazı seviyesinin yüzde 80'e, betonlamanın da yüzde 56 seviyesine ulaştığını söyledi.

Gümüşhane'de 2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırımcı kurum ve kuruluşların il ve bölge temsilcilerinin sunum yaptığı toplantının başlangıcında konuşan Vali Taşbilek, Gümüşhane'de 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle toplam proje tutarı olan 7 milyar 683 milyon liralık 201 proje bulunduğunu söyledi.

Kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 723 milyon 353 bin TL ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Taşbilek, toplam 201 projeden 43'ünün tamamlandığını, 101 projenin devam ettiğini, 8 proje de henüz başlanamadığını belirtti.

Toplantıda daha sonra yatırımcı kuruluşların temsilcileri tarafından koordinasyon gerektiren konular ve yatırımlarla ilgili sunum yapıldı.

İlk sunumu gerçekleştiren DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Deniz Kenanoğlu Sadak barajı sulamasının yüzde 96 seviyesinde olduğunu ve bu yıl içinde tamamlanarak sulamaya açılacağını söyledi.

Gümüşhane genelinde 24 adet gölet ve 15 adet gölet sulaması ve 13 adet taşkın kontrol projesi yürüttüklerini kaydeden Kenanoğlu, Gümüşhane il merkezine içme suyu sağlayacak olan Bahçecik göletinin yüzde 60 seviyesinde olduğunu ve bu yıl içerisinde bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ise Türkiye'nin önemli projelerinden birisi olan yeni Zigana tünelinin son durumunu katılımcılarla paylaştı. Aşık, tamamlandığında Avrupa ve Türkiye'nin en uzun, dünyanın ikinci en uzun karayolu tüneli olacak olan yeni Zigana tünelinde kazı seviyesinin yüzde 80'e, betonlamanın da yüzde 56 seviyesine ulaştığını kaydetti.

Proje uzunluğu 15,1 kilometre olan her iki tüpte de 11 bin 483 metre kazı destekleme ve 8 bin 157 metrelik nihai beton imalatının tamamlandığını, 4 tüpte çalışmaların devam ettiğini anlatan Aşık, 2003 yılına kadar bir kilometre bölünmüş yol olan Gümüşhane'de 2020 yılı arasında 120 kilometre bölünmüş yol yapıldığını 2023'e kadar 133 kilometreye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Yine 2013 yılına kadar Gümüşhane'de 14 adet karayolu tüneli olduğunu kaydeden Aşık, bugün itibariyle bu sayının 28'e ulaştığını 2023'e kadar 30 tünele ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

(İHA)

Mehmet Aşık, Yatırımcı, Gümüşhane, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Zigana Tüneli inşaatında kazı oranı yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika


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