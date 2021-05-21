GÜMÜŞHANE - Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı - Son Dakika

GÜMÜŞHANE - Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı

21.05.2021 11:05

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden, bittiğinde çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 87 seviyesine gelindi.

Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden, bittiğinde çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 87 seviyesine gelindi.

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projede 500 kişi çalışıyor.

Yerin 900 metre altındaki 4 aynada 24 saat esasına göre ilerletilen projenin, Doğu Anadolu'nun Karadeniz sahili ile bağlantısını daha güvenli hale getirerek ulaşım maliyetini azaltması bekleniyor.

Mevcut yolu 8 kilometre kısaltarak Trabzon-Gümüşhane arasındaki ulaşım süresini 40 dakikaya düşürmesi hedeflenen tünelin lojistik açıdan limana ve ürüne ulaşım noktasında bölgeye yatırım yapacak girişimcilere ciddi kolaylık sağlayacağı ve ticari yaşamı canlandıracağı öngörülüyor.

Çift tüp uzunluğu 29 kilometre olacak projede, her iki tüpte de 12 bin 500'er metre olmak üzere toplamda 25 bin metrelik kazı işi tamamlandı.

Kazı işleminin yüzde 87'si tamamlanan tünelde, beton kaplama imalatının da yüzde 65'lik kısmı tamamlanarak 19 kilometre geçildi.

Yeni Zigana Tüneli'nde tek tüpte ışığın görünmesine ise son 2 kilometre kaldı.

Proje kapsamında ayrıca Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa kara yolu tünellerinde uygulanacak ve havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 havalandırma şaft yapı çalışmalarında ise 880 metre geçildi.

"Faydaları zahmetini unutturacak bir proje"

Tünel şefi olarak görev yapan jeoloji mühendisi Cahit Baydar, AA muhabirine, 2016 yılından itibaren projeye emek harcandığını, yoğun gayretle sonuçlandırmaya çalıştıklarını anlattı.

Baydar, şantiyede yaşamın ve yer altında çalışmanın zorluklarına işaret ederek, tecrübeli bir ekiple çalışmanın zorlukların üstesinden gelmede kendileri için şans olduğunu belirtti.

Projenin dünya ve Avrupa'da sayılı büyük projelerden olduğuna dikkati çeken Baydar, "Tamamlandığında ve artılarını düşündüğümüzde zahmeti gözümüze gelmiyor. Bizim için faydaları zahmetini unutturacak bir proje. Böyle bir büyük projede yer almak bizi motive ediyor." dedi.

Salgın sürecinde çalışmaların aksamadığını dile getiren Baydar, her şeye rağmen gayretle tüneli bir an önce tamamlamaya çalıştıklarını bildirdi.

"Büyük bir miras bırakacağız"

Tünelde patlatma görevlisi olarak çalışan Osman Bayrak da projenin başından beri gayretle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Projede yer almanın kendisi için iş dışında başka anlamlar da taşıdığına işaret eden Bayrak, "Yeni Zigana Tüneli'nde çalışmaktan gurur duyuyorum. Yarın çocuklarımıza çalışma hayatımızla ilgili böyle büyük bir miras bırakacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnşaatta jumbo olarak tabir edilen kaya delici makineyi kullanan operatör Semih Emre Germiş ise yaklaşık 4,5 yıldır burada görev aldığını aktardı.

Böylesine büyük bir projede çalışmanın kendisi için motive edici etkisinin olduğuna dikkati çeken Germiş, salgının zorluklarına rağmen durmadan çalışmayı sürdürdüklerini anlattı.

Her şeye rağmen işi bir an önce bitirmek istediklerini dile getiren Germiş, "Burada maske ile çalışıyoruz. Tam kapanmayı yaparak 60 gün evimize gitmediğimiz zamanlar oldu. Tedbirli ve motive çalışıyoruz. Burada olmaktan mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Yeni Zigana Tüneli Projesi

Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilerek, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılıp daha sonra yüzde 0,85 eğimle Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkmak suretiyle Zigana Dağı geçilecek.

Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise 800 metre düşük kottan girilerek Zigana Dağı yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilmiş olacak.

Gümüşhane-Trabzon arasındaki mesafeyi 8 kilometre kısaltacak proje için 2,7 milyon metreküp kazı, 800 bin metreküp beton imalatı gerçekleştirilecek.

Zigana Dağı'nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1,5 saat arasında gidilebiliyor.

Türkiye'nin en uzun kara yolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE - Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
GÜMÜŞHANE - Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
GÜMÜŞHANE - Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
GÜMÜŞHANE - Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
GÜMÜŞHANE - Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
GÜMÜŞHANE - Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
GÜMÜŞHANE - Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
GÜMÜŞHANE - Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
GÜMÜŞHANE - Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı

Toros Dağları, Gümüşhane, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜMÜŞHANE - Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı - Son Dakika


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