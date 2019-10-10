Yeni Zigana Tüneli'nde kazı oranı yüzde 61,5, kaplama betonu imalatı oranı yüzde 35 seviyesine...

Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş, tamamlandığında Türkiye'nin en uzun, dünyanın 2. en uzun tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'nde yüzde 61,5 oranında kazı-destekleme imalatı, yüzde 35 oranında da kaplama betonu imalatının tamamlandığını söyledi.



Gümüşhane'de 2019 yılının son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılarak burada sunum eşliğinde il genelinde yürütülen karayolu çalışmalarını anlatan Bayramçavuş, denizden bin 800 metre yükseklikteki mevcut Zigana Tüneli'nin yeni tünelle birlikte denizden yüksekliğinin ortalama 700 metre aşağı ineceğini belirtti.



Çift tüp olarak 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana Tüneli'nde Gümüşhane tarafından çift tüpte 4 bin 200 metre, Trabzon tarafından da 4 bin 700 metre ilerlendiğini kaydeden Bayramçavuş, 5,5 kilometrelik kazı kaldığını belirtti.



Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde, Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu üzerinde yılın dört mevsiminde de zorlu şartları nedeniyle reklamlara bile konu olan mevcut Zigana Tüneli'nin yerine Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlamıştı. - GÜMÜŞHANE