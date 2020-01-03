Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde gerçekleşme oranı yüzde 65'e ulaştı - Son Dakika

Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı sürdürülen, tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğunda olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde gerçekleşme oranı yüzde 65'e çıktı.

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde Nisan 2016'da, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da yapımına başlanan projede, yaklaşık 300 personel, 24 saat esasına göre çalışıyor.

Mevcut yolu 8 kilometre kısaltması ve Trabzon ile Gümüşhane arasındaki ulaşım süresini 40 dakikaya düşürmesi beklenen tünelin, bölgede yatırım yapacak girişimciler açısından lojistik maliyetlerini azaltacağı öngörülüyor.

Tünel kapsamında sürdürülen kazı destekleme çalışmalarında 19 kilometrelik kısım geçildi, beton imalatı olarak da 13 kilometrelik kısım tamamlandı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş ile tünel inşaatı şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Zigana Tüneli'nde çalışmaların gayretle sürdürüldüğünü söyledi.

Tünelin, Gümüşhane'nin Trabzon ve önemli ulaşım akslarıyla buluşması noktasındaki önemine işaret eden Taşbilek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3'te 2'lik kısmı yani yüzde 65'in üzerindeki kısmı tünel delme noktasında geçtik. İlimizin kalkınmasına her yönden çok büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır. İnşallah tamamlandığında sonuçlarını ve güzelliklerini hep beraber göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı vardı zaten. Kısa zamanda tamamlanması için herkes çaba sarfediyor."

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de tünelin teknik detaylarına ilişkin bilgi verdi, bölgede yaratacağı etkiye dikkati çekti. Çimen, "Doğuyu batıya, Gümüşhane'yi Trabzon'a bağlayacak toplam 29 kilometre uzunluğunda çok değerli bir projemiz. Bugün yüzde 65'inin tamamlandığını gördük. Türkiye'de ilk defa burada bir şaft sistemi uygulanıyor. Bu projeye destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.