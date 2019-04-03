Son Dakika Haberleri: Yenibosna'da E-5'i Kilitleyen Kaza

Yenibosna'da E-5'i Kilitleyen Kaza

1 saat önce

- Yenibosna'da E-5'i kilitleyen kaza Kamyonet direği devirdi, trafik durma noktasına geldiİSTANBUL - E-5 karayolu Yenibosna mevkiinde bir kargo firmasına ait kamyonet orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak yıktı.

- Yenibosna'da E-5'i kilitleyen kaza
Kamyonet direği devirdi, trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - E-5 karayolu Yenibosna mevkiinde bir kargo firmasına ait kamyonet orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak yıktı. Kaza sırasında devrilen direğin diğer araçlara çarpmaması faciayı önlerken E-5 Bakırköy istikametinde trafik durma noktasına geldi.
Kaza 10: 20 sıralarında E-5 karayolu Yenibosna mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre E-5 yan yolda seyir halinde bulunan bir kamyonet başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, E-5 yan yol girişine devrilirken direğin o sırada yoldan geçen araçlara çarpmaması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kaza sonrası olay yerine devrilen direk için ekipler sevk edilirken bazı araçlar, elektrik olma ihtimali bulunmasına rağmen devrilen direğin ve kabloların üzerinden geçti. Bu sırada E-5 kara yolu Bakırköy istikametinde trafik durma noktasına geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:55 Kaynak: İHA

Yenibosna, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 12:59:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenibosna'da E-5'i Kilitleyen Kaza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]