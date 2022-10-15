Yenibosna'da ilginç olay: Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi - Son Dakika
Üye Girişi

Yenibosna'da ilginç olay: Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi

15.10.2022 13:55
Yenibosna'da ilginç olay: Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi

İSTANBUL (İHA) – Bahçelievler ilçesinin Yenibosna mevkiinde park halindeki tırını hareket ettiren şoför, geri geri geldiği sırada arkasında bulunan hafif ticari araca çarparak sürükledi.

İSTANBUL (İHA) – Bahçelievler ilçesinin Yenibosna mevkiinde park halindeki tırını hareket ettiren şoför, geri geri geldiği sırada arkasında bulunan hafif ticari araca çarparak sürükledi. Bir süre sonra aracı sürüklediğini fark eden şoför, şaşkınlığını gizleyemezken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yenibosna'da bir tır şoförü aracını park yerinden çıkarmak için geri geri hareket etti. Arkadaki hafif ticari aracı fark etmeyen tır şoförü, aracı sürüklemeye başladı. Otomobili biraz sürükledikten sonra durumu fark eden tır şoförü, şaşkınlığını gizleyemedi. Tır sürücüsünün hafif ticari araca çarparak sürüklediği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi Bahçelievler'de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1'i ağır 5 yaralı Bahçelievler'de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1'i ağır 5 yaralı
Kaynak: İHA

Bahçelievler, Yenibosna, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yenibosna'da ilginç olay: Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
15:32 Pakistan'da bir hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 21:36:55. #1.13#
SON DAKİKA: Yenibosna'da ilginç olay: Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement