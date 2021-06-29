Yenibosna'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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Yenibosna'da yokuş aşağı inen otomobille bu esnada caddeye çıkmak isteyen diğer bir otomobil çarpıştı. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Yenibosna Merkez Mahallesi, Nevzat Pisak Caddesi Kavak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan isimli vatandaş kullandığı 34 DPZ 039 plakalı otomobil, cadde üzerinde yokuş aşağı indiği sırada, bu esnada caddeye çıkmak isteyen Tahsin Gökmen'in kullandığı 34 JB 3911 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaza Tahsin Gökmen'in kullandığı otomobil takla attı. Gökmen de ters dönen otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Tahsin Gökmen olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında araçlarda büyük çaplı hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(Armağan Yılmaz/İHA)