Üye Girişi
YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

18.06.2021 11:42

Özgür EREN İSTANBUL DHA Giresun'dan İstanbul'a arkadaşının yanına gelen ve kendisinden haber alınamayan Bahtiyar Akçay'ın cesedi, halı fabrikasında kuyuya atılmış ve üzeri betonla kapatılmış bir halde bulundu.

Özgür EREN İSTANBUL DHA Giresun'dan İstanbul'a arkadaşının yanına gelen ve kendisinden haber alınamayan Bahtiyar Akçay'ın cesedi, halı fabrikasında kuyuya atılmış ve üzeri betonla kapatılmış bir halde bulundu. Cinayet şüphelisi Nadir Ü. ile birlikte 4 kişi Aşayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

25 Mayıs'ta Giresun'dan otomobil satın almak için İstanbul'a gelen Bahtiyar Akçay(51)' dan haber alamayan yakınları olayı polise bildirdi. 20 gündür kendisinden haber alınamayan Bahtiyar Akçay'ı bulmak için araştırmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Bahtiyar Akçay'ın en son arkadaşı Nadir Ü'nün işyerine gittiğini ve bir daha dışarı çıkmadığını belirledi. Yenibosna'da bulunan fabrika içinde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri Bahtiyar Akçay'ın cesedini fabrikanın bahçesindeki kuyuda buldu. Yapılan incelemede cesedin bulunmaması için üzerinin betonla kapatıldığı belirlendi. Yetkililer, cesedin bir çuvala konularak kuyuya atıldığını söyledi. Bahtiyar Akçay'ın vücudunda iki adet mermi deliği olduğu tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis bu gelişme üzerine aralarında Bahtiyar Akçay'ın yanına geldiği arkadaşı Nadir Ü.' ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Nadir Ü. Kayıp arkadaşı ile ilgili konuşmazken, ofisinde iki tabanca bulundu. Nadir Ü. ile birlikte 4 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

BİR CESET DAHA ÇIKABİLİR

Öte yandan yetkililer 2007 yılında kayıp müracaatı yapılan ve aynı fabrikaya girdikten sonra çıkmadığı belirlenen Adnan Bulut dosyasını da yeniden açtı. Fabrikada aramaların devam ettiği öğrenildi.

YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yenibosna, İstanbul, Giresun, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyarbakır'da işitme engelli baba, işaret diliyle çocuklarına şiddet uygulayan eşini polise şikayet etti 15:31 Diyarbakır'da işitme engelli baba, işaret diliyle çocuklarına şiddet uygulayan eşini polise şikayet etti Bakan Kurum Türkiye için acı gerçeği bu ifadelerle duyurdu: Ülkemizde acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var 15:27 Bakan Kurum Türkiye için acı gerçeği bu ifadelerle duyurdu: Ülkemizde acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş 15:09 Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş
Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı 15:01 Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı? 14:52 Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı? Alman basını, 14:40 Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı
HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu 14:30 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor 14:08 Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor

Son Dakika Haberleri
15:29 Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış
15:18 Son Dakika! İstanbul'da gün geceye döndü, pek çok ilçede şiddetli sağanak yağış başladı
15:09 Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş
15:05 Doğan ailesi, Habertürk ve Show TV'yi satın alacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi
15:01 Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı
14:51 Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı?
14:40 Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı
14:37 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak
14:29 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu
14:08 Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor
Yakında 3. bebeğini kucağına alacak olan Bergüzar Korel'den takipçilerini güldüren soru: Burnum eski haline dönecek mi? Yakında 3. bebeğini kucağına alacak olan Bergüzar Korel'den takipçilerini güldüren soru: Burnum eski haline dönecek mi?         
15:33
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Son Dakika! İstanbul'da gün geceye döndü, pek çok ilçede şiddetli sağanak yağış başladı Son Dakika! İstanbul'da gün geceye döndü, pek çok ilçede şiddetli sağanak yağış başladı         
15:18
Doğan ailesi, Habertürk ve Show TV'yi satın alacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi Doğan ailesi, Habertürk ve Show TV'yi satın alacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi         
15:06
Sodasına ilaç atmış! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, mahkeme tahliyesini verdi Sodasına ilaç atmış! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, mahkeme tahliyesini verdi         
14:57
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek         
14:19
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 15:39:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement