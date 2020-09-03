Yenibosna'da lüks rezidansta başına cam düşen adamın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Yenibosna'da lüks rezidansta başına cam düşen adamın cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL - Bahçelievler'de İstWest rezidansta kiralık ev bakmaya giden Soner Elveren'in başına 15. kattan cam düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Soner Elveren'in cenazesi Küçükyalı mezarlığında toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Yenibosna'da bulunan İstWest isimli lüks rezidansta meydana gelmişti. Rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü. Başına cam düşen Soner Elveren olay yerinde hayatını kaybetti. Soner Elveren'ın cenazesi gözyaşları içinde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Küçükyalı mezarlığında toprağa verildi.

Gözyaşları içinde toprağa verilen Soner Elveren'in yakınları olayda ihmal olduğunu belirterek hukuki mücadele başlatacaklarını söylediler.