Yenibosna'da tekstil atölyesinde yangın... Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - Son Dakika

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Yenibosna'da tekstil atölyesinde yangın... Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
34 dakika önce
Yenibosna'da tekstil atölyesinde yangın.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
Yenibosna'da tekstil atölyesinde yangın... Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
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