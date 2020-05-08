KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar semt pazarlarına akın etti.
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar semt pazarlarına akın etti.
Yenibosna'da kurulan semt pazarı hınca hınç doldu. Bazı vatandaşların salgın ile mücadelede uygulanması gereken sosyal mesafe kuralına uymadıkları, bazı vatandaşlar ile pazar esnafının maske ve eldiven takmadığı görüldü.
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9.05.2020 00:12:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenibosna'daki semt pazarına akın ettiler - Son Dakika