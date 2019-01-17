Son Dakika Haberleri: Yenibosna Mahallesi Sosyo Kültür Merkezi Hizmete Açıldı

Yenibosna Mahallesi Sosyo Kültür Merkezi Hizmete Açıldı

1 saat önce

Kütahya Belediyesi'nin Yenibosna Mahallesine inşa ettiği Sosyo Kültür Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yenibosna Mahallesi Sosyo Kültür Merkezi Hizmete Açıldı, System.String[]
Kütahya Belediyesi'nin Yenibosna Mahallesine inşa ettiği Sosyo Kültür Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkür ederek, Yenibosna Sosyo Kültür Merkezinin hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi.

Daha sonra söz alan AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu, halka hizmetin, hakka hizmet olduğu bilinciyle yapılan çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

Sosyo Kültür Merkezin açılış töreninde katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Sosyo Kültür Merkezinin mahalleli vatandaşların sosyal ve kültürel tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde dizayn edildiğini söyledi.

Yenibosna Mahallesi ile birlikte toplam 11 adet Sosyo Kültür Merkezi şehrimize kazandırarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduklarını dile getiren Başkan Kamil Saraçoğlu; Kütahya'mız için hemşerilerimiz için göreve geldiğimiz günden itibaren gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda Zığra, İkizhüyük, Alayunt, Yenibosna, Ağaçköy, Kumarı, Parmakören, Perli, Geven, Siner, Okçu-Güveççi mahallelerimizin kullanabileceği 11 adet Sosyo Kültür Merkezimizden Zığra, İkizhüyük, Okçu-Güveçci, Parmakören, Alayunt, Geven, Perli, Ağaçköy, Kumarı ve Kirazpınar açılışını daha önce gerçekleştirilerek hemşerilerimizin hizmetine sunmuştuk. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Yenibosna ile birlikte toplamda 11 adet Sosyo Kültür Merkezimizi şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Saraçoğlu, "Yenibosna Mahallesi Sosyo Kültür Merkezimizin açılışında çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Hizmetlerimizi sizlerin de desteğiyle faaliyete geçirdik. Asıl olan birlik ve beraberlik. Bunu başarabildiysek ne mutlu bizlere. Ben şehitlerimizin adını yaşatmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar bizim için gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler, bizler onlar için ne yapsak azdır. Bu tesisimizin ismini Diyarbakır Sur'da teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Tetik kardeşimizin isminin verilmesini öneriyorum. Sizlerde buna destek olur kabul ederseniz bu şekilde ismini ebediyen yaşatmış oluruz diyorum ve açılışlarını gerçekleştirmiş olduğumuz Sosyo Kültür Merkezlerimiz, şehrimiz ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Yenibosna, Güncel
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