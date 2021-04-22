Yavuz Selim Demirağ'a yönelik saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yönelik saldırıyla ilgili 6 şüpheli hakkında 'silahla kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' ve 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçlarından cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlandığını duyurdu.

Demirağ, 2019 yılında katıldığı bir televizyon programının ardından evinin önünde bir grup tarafından sopalı saldırısına uğramıştı. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede bu kişilerin Adem Y., Ali A, Emrah Y, Furkan Ç., Necmettin İ. ve Orhan Ç. olduğu tespit edildi ve haklarında 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Saldırının yaşandığı gün program yaptığı Türkiyem TV'den ayrıldıktan sonra evinin önünde kafasına sert bir cisimle vurulduğunu ve yere düştüğünü belirten Demirağ, Şüphelilerin olayın ardından ticari araçla uzaklaştıklarını sonrasında 112 ekibi ile hastaneye götürüldüğünü ifade etti. Demirağ daha sonra kendisini darp edenlerden şikayetçi olduğunu söyledi.

'Yol verme meselesi yüzünden münakaşa oldu'

Şüphelilerden Ali A., ifadesinde olay günü Necmettin İ., Emrah Y. ve Adem Y. ile buluşarak bir kahvehanede oturduklarını, daha sonra Furkan Ç. ve Orhan Ç.'nin geldiğini söyledi. Orhan Ç'nin kullandığı araçla bilgisayar oyunu oynamak için Yenimahalle'ye doğru gittiklerini öne süren Ali A., yolda aralarında yol verme meselesinden münakaşa çıktığını ve sürücünün kendilerini durdurmak için ısrarla selektör yapması üzerine Orhan Ç.'nin aracı sağa çektiğini iddia etti. Beyaz renkli olan aracın arkalarında durduğunu, bir kişinin de araçtan inip aracın yola devam ettiğini söyleyen Ali A., münakaşa ettikleri bu kişinin kendilerine bağırması üzerine olayın büyümesinden korktukları için araca binip uzaklaştıklarını, kimseyi darp etmediklerini öne sürdü. Şüpheli Orhan Ç. ise olay günü arkadaşlarıyla buluşarak çalıştığı şirkete ait araçla Playstation oynamak için yola çıktıklarını, önlerinde seyir halindeki aracın kendilerine yol vermediğini, aracın sağ ön koltuğunda oturan kişinin kendilerine el kol hareketi yaptığını savundu. Söz konusu aracın selektör yapması üzerine aracı yolun sağına çektiklerini öne süren Orhan Ç., konuşmak için diğer araçtan inen kişinin yanına gittiklerini, bu sırada kendisi ile bu kişi arasında sözlü münakaşa ve itiş kakış olduğunu, söz konusu kişinin yere düşüp bağırması üzerine panikle olay yerinden uzaklaştıklarını iddia etti. Diğer şüpheliler de Demirağ ile trafikte yol verme meselesinden tartıştıklarını öne sürüp atılı suçlamayı reddettiler.

İddianamede şüphelilerin 'silahla kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' ve 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçlarını işlediklerine dair haklarında kamu davası açmayı gerektirecek delil bulunduğu belirtilerek, ceza kanununun eylemlerine uyan maddelerinden ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. - ANKARA