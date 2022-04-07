Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar hastaneye kaldırıldı

07.04.2022 19:46
Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar hastaneye kaldırıldı

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar'ın, karaciğere bağlı rahatsızlığı nedeniyle Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındığı bildirildi.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar'ın, karaciğere bağlı rahatsızlığı nedeniyle Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındığı bildirildi.

Yeniçağa Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Recayi Çağlar'ın İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine devam edilmektedir. Belediye Başkanımız Recayi Çağlar'a karaciğer nakli için acil canlı donör aranmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Çağlar için gönüllü olmak isteyenlerin oğlu Azmi Çağlar ile iletişime geçmesi istendi.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Recayi Çağlar, İzzet Baysal, Yeniçağa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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