Yeniçağa'da 30 sokak hayvanı kısırlaştırıldı - Son Dakika

Hijyenik ve steril ortamda kısırlaştırılan sokak hayvanlarının, iki gün gözetim altında tutulduktan sonra doğal ortamlarına geri bırakılacağı öğrenildi.

Bölgedeki sokak hayvanlarını yakalayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki gün içinde hazırladıkları özel alanda 30 hayvanı kısırlaştırdı.

İlçede yaşayan hayvanseverler Aziz Şen, Selçuk Uçar ve İsmail Özçiftçi, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için Bolu Belediyesinden yardım istedi.

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