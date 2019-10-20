Son Dakika Haberleri: Yeniçağa'da 32 hafız icazet aldı
Son Dakika Güncel Yeniçağa'da 32 hafız icazet aldı

Yeniçağa'da 32 hafız icazet aldı

1 saat önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 32 öğrenci için hafızlık icazet merasimi yapıldı.

Yeniçağa'da 32 hafız icazet aldı, System.String[]

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 32 öğrenci için hafızlık icazet merasimi yapıldı.

Ekrem Doğanay İlme Kuran'a Hizmet Vakfı'nda eğitim gören öğrenciler için Yeniçağa Emine Hatun Camisi'nde düzenlenen törene, İl Müftüsü Orhan Genç, Prof. Dr. İfran Aycan, Dr. Yunus Salman, Dr. Hasan Fehmi Ulus ve Yeniçağa Müftü Vekili Ahmet Korkmaz ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Genç, burada yaptığı konuşmada, "Yaşayan mucize olan Kuran-ı Kerim'i ezberleyen öğrencilerimiz için bir araya geldik. Kuran-ı Kerim mahşer gününe bir harfi bile değişmeden varacaktır. Kuran-ı Kerimi ezberlemek kolay değildir. Ama devamını getirmek tekrarlamak ve unutmamak çok daha zordur." dedi.

Hafızlar tekbirler eşliğinde cami içerisine alındıktan sonra Kuran'ı Kerim okudu.

Kuran-ı Kerim, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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