Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçede geçen hafta ve hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdüyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu ilçede belediyeye bağlı iş makineleri ve temizlik işçileri cadde ve sokaklarda çalışma yapıyor.

Cadde ve sokaklardan toplanan karlar iş makineleriyle kamyonlara yüklendikten sonra ilçe yakınlarındaki uygun alanlara taşınıyor.