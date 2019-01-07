Yeniçağa'da Kuşlar İçin Yem Bırakıldı
1 saat önce
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan kuşlara vatandaşlar tarafından yem bırakıldı.
Bolu
'nun Yeniçağa
ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan kuşlara vatandaşlar tarafından yem bırakıldı. Kar
kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, soğuk hava nedeniyle aç kalan kuşlar için ilçe halkı tarafından çalışma başlatıldı.
Bazı cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapan vatandaşlar, kuşlar için yem bıraktı.
Vatandaşlar, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kuşların aç kalmaması için uygulamayı sürdüreceklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:33 Kaynak: AA
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