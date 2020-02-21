Yeniçağa'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika

Yeniçağa ilçesinde, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Kaymakam Nurhalil Özçelik, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirler arası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümü ele alındı.

Toplantı kapsamında, İçişleri Bakanlığının "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" uygulamaya konularak trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak yer alan insan unsurunun yaptığı kural ihlallerinin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik kısa vadede yapılacaklarla ilgili güvenli sistem yaklaşımı benimsendiği kaydedildi.

Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların başlatıldığının belirtildiği toplantıda otobüs firmalarının alması gereken diğer önlemlerinde ivedi olarak yerine getirilmesi hususuna vurgu yapıldı.

Toplantıya Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet müdür vekili, ilçe milli eğitim müdürü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve otobüs firma temsilcileri katıldı.