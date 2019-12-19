Yeniçağa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeniçağa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Yeniçağa'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde aydınlatma diğerine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yeniçağa'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde aydınlatma diğerine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan İstanbul istikametine seyreden Sadullah Kabak idaresindeki 19 TL 398 plakalı otomobil, Yeniçağa Sanayi Sitesi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dehşeti yaşadı! Olay anı kamerada
Eşini 17 yerinden bıçaklayan zanlı, kaçarken "eşimi öldürdüm, ne kadar yerim" diye sormuş Güvercinlerini öldüren atmacaya tuzak kurdu, "Adamı böyle yakalarlar" dedi Taksiciler bu kez toplantıda birbirlerine girdiler

Son Dakika Haberleri
15:46 Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
15:46 Mersin'de sokağı halay çekerek temizleyen işçiye bir maaş ikramiye verildi - Son Dakika
15:45 Fransa'da grevler rekora koşuyor - Son Dakika
15:45 Bakan Pakdemirli'den zeytin üreticilerine müjde - Son Dakika
15:45 Kraliçe, Parlamento açılış konuşmasını gerçekleştirdi - Son Dakika
14:29 Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Son Dakika
13:38 Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 15:46:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeniçağa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]