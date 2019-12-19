Yeniçağa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan İstanbul istikametine seyreden Sadullah Kabak idaresindeki 19 TL 398 plakalı otomobil, Yeniçağa Sanayi Sitesi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

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