Son Dakika Haberleri: Yeniçağa Gölü Buz Tuttu

Yeniçağa Gölü Buz Tuttu

45 dakika önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Yeniçağa Gölü Buz Tuttu, System.String[]
Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

İlçede etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının gece eksi 12 dereceye düşmesinin ardından Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu.

Gölün buz tutmasıyla güzel bir manzara oluştu.

Belediye yetkilileri, vatandaşları buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:40 Kaynak: AA

Bolu, Yeniçağa, Güncel
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