Yeniçağa Gölü Buz Tuttu
45 dakika önce
Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Bolu
'nun Yeniçağa
ilçesindeki Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
İlçede etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının gece eksi 12 dereceye düşmesinin ardından Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu.
Gölün buz tutmasıyla güzel bir manzara oluştu.
Belediye yetkilileri, vatandaşları buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:40 Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi
Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı
Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı
Son Dakika! İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Net Tavrımızı Dile Getirdik