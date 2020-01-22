Yeniçağa Gölü buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeniçağa Gölü buz tuttu - Son Dakika

Yeniçağa Gölü buz tuttu

6 saat önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi dondu.

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi dondu.

İlçe merkezinde yer alan ve "Kuş Cenneti" olarak da adlandırılan gölde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Sıcaklığın düşmesiyle Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Gölün donmasıyla güzel manzaralar oluşurken belediye yetkilileri vatandaşları buz tutan göl üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.

Yeniçağa, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:54 Kaynak: AA
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