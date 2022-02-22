Yeniçağa Gölü'nde pelikan görüldü - Son Dakika
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Yeniçağa Gölü'nde pelikan görüldü

22.02.2022 16:47
Yeniçağa Gölü'nde pelikan görüldü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan gölün kenarında pelikana rastlandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan gölün kenarında pelikana rastlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında bulunan 2 bin 780 dekar alana sahip Yeniçağa Gölü, her yıl göç mevsimlerinde turna, çütre, arı şahini, angut, balık kartalı ve flamingo gibi kuş türlerini ağırlıyor.

İlçe sakinleri, büyük kısmı buz tutan gölün kenarında bekleyen bir kuş gördü.

Vatandaşlar, pelikan olduğunu anladıkları kuşu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Pelikanın, kuşların göç güzergahında bulunan Yeniçağa Gölü'ne mola vermek için geldiği değerlendiriliyor.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yeniçağa, Bolu, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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