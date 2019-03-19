Yeniçağa Gölünde Sazangiller Av Yasağı Başladı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'nde sazangillerin av yasağının başladığı bildirildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'nde sazangillerin av yasağının başladığı bildirildi.



Yeniçağa Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Suna Güncan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1380 sayılı kanun uyarınca ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğe göre ilçede bulunan gölde 15 Haziran'a kadar av yasağı uygulandığını belirtti.



Yasağın su ürünlerinin sürdürülebirliğinin ve korunmasına yönelik olduğunu ifade eden Güncan, yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirdi.

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