Son Dakika Haberleri: Yeniçağa Kaymakamı Ayyıldız göreve başladı
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Yeniçağa Kaymakamı Ayyıldız göreve başladı

4 saat önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesine Kaymakam olarak atanan Musa Ayyıldız göreve başladı.

Yeniçağa Kaymakamı Ayyıldız göreve başladı, System.String[]
Bolu'nun Yeniçağa ilçesine Kaymakam olarak atanan Musa Ayyıldız göreve başladı.
Makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Ayyıldız, kendisini ziyaret edenlerle tanıştı.
Ayyıldız, ziyarete gelen kurum amirleri ve vatandaşlardan ilçe hakkında bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, Yeniçağa'ya atanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, tüm kurumlarla birlik, beraberlik içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:31 Kaynak: AA
Bolu, Güncel
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