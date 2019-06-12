Yeniçağa Kaymakamı Ayyıldız göreve başladı
4 saat önce
Bolu'nun Yeniçağa ilçesine Kaymakam olarak atanan Musa Ayyıldız göreve başladı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:31 Kaynak: AA
'nun Yeniçağa ilçesine Kaymakam olarak atanan Musa Ayyıldız göreve başladı.
Makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Ayyıldız, kendisini ziyaret edenlerle tanıştı.
Ayyıldız, ziyarete gelen kurum amirleri ve vatandaşlardan ilçe hakkında bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, Yeniçağa'ya atanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, tüm kurumlarla birlik, beraberlik içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama
Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket
Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan taksicilere: Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz