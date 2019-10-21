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Yeniçağa Millet Bahçesi açıldı

8 dakika önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yapılan Millet Bahçesi hizmete alındı.

Yeniçağa Millet Bahçesi açıldı, System.String[]

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yapılan Millet Bahçesi hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Millet Bahçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hibe desteğiyle tamamlandı.

İlçede bulunan Yeniçağa Gölü'nün kenarındaki 8 bin 300 metrekarelik alana 550 bin lira maliyetle yapılan Millet Bahçesi, törenle hizmete açıldı.

Açılışa, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Yeniçağa Kaymakam Vekili Musa Ayyıldız, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Genel Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Çağlar, Millet Bahçesinin ilçeye hayırlı olması dileyerek, hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.

Konuşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan askerler için dua edildi.

Millet Bahçeleri, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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