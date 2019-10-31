Son Dakika Haberleri: Yeniçağa ve Mengen kaymakamlıklarında görev değişimi
Son Dakika Güncel Yeniçağa ve Mengen kaymakamlıklarında görev değişimi

Yeniçağa ve Mengen kaymakamlıklarında görev değişimi

30 dakika önce

Bolu'nun Mengen ilçesine kaymakam olarak atanan Betül Büyükkılıç ile Yeniçağa ilçesine kaymakam olarak atanan Nurhalil Özcelik, görevlerine başladı.

Yeniçağa ve Mengen kaymakamlıklarında görev değişimi, System.String[]

Bolu'nun Mengen ilçesine kaymakam olarak atanan Betül Büyükkılıç ile Yeniçağa ilçesine kaymakam olarak atanan Nurhalil Özcelik, görevlerine başladı.

Mengen'e kaymakam olarak atanan Betül Büyükkılıç, Hükümet Konağı önünde daire amirleri tarafından karşılandı.

Daha sonra makamında daire müdürlerinden ilçe hakkında bilgi alan Büyükkılıç, misafirlerinin hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etmeye başladı.

Öte yandan Yeniçağa ilçesine atanan kaymakam Nurhalil Özçelik de ilçeye gelerek görevine başladı.

Hükümet Konağı önünde daire amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Özçelik, daha sona makamında daire amirlerinden ilçe hakkında genel bilgiler aldı.

Özçelik de hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etmeye başladı.

Hükümet, Mengen, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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