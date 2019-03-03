Yenice 263 Şehit Madenciyi Unutmadı

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TT)KozluMüessesesinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 madenci şehidi ölümlerinin 27. yılında Yenice'de anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TT)KozluMüessesesinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 madenci şehidi ölümlerinin 27. yılında Yenice'de anıldı.



3 Mart 1992 tarihinde Kozlu grizu faciasında yaşamını yitiren 42 madenci şehidi ile en çok kaybın yaşandığıKarabük'ünYeniceilçesinde de, grizuda yaşamını yitirenler düzenlenen etkinliklerle anıldı.



Yenice merkez camii'de okutulan Kuran Tilavetinin ardından 42 madenci şehidinin bulunduğu Anıt Mezar da anma töreni düzenlendi. Anıt Mezarda yapılan anma törenine Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven, TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, GenelMadenİşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci,ZonguldakYeniceliler Derneği BaşkanıYaşar Karaman, maden işçileri ve maden şehitleri yakınları katıldı.



Törende yapılan konuşmaların ardından maden şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakıldı. - KARABÜK

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