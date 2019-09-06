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Yenice Belediyesi festivale hazır

2 saat önce

13 Eylül'de yapılacak 22 nci Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.

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13 Eylül'de yapılacak 22 nci Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.


Yenice Belediyesi tarafından bu yıl 13 Eylül 2019 Cuma günü 22'ncisi kutlanacak olan Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali'nin hazırlıklarının tamamlandığı ve Yenice Belediyesi'nin tüm kadroları ile festivali beklediği dile getirildi. Ünlü Rock Gurubu Kolpa ile Ankaralı Hüseyin Kağıt'ın da sahne alacağı festival, 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 14.00 de turizm paneli ile başlayacak. Resim Sergisi ve Tosya Ahi Yaren Mehteran Takımı eşliğinde festival yürüyüşü ile devam edecek festival programı, festival alanı olarak seçilen Akay Meydanında sürecek.Burada önce Tosya Ahi Yaren Mehteran Takımı konseri, daha sonra 20.00 de Hüseyin Kağıt konseri ve son olarak 22.00 den itibaren Kolpa Rock Gurubu konseri ile devam edecek. Alınan bilgilere göre yaklaşık 80 bin liraya mal olacak festivalin bütçesine Yeniceli iş adamları ve esnaf katkı sağladı.İmece ruhu bu festival ile Yenice'de yeniden hayata geçirildi.


Festival Komitesi, festivalin birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma ve imeceyi ön plana çıkarmak ve yeniden yaşatmak için bir festival düzenlediklerini söyleyerek, "Bu çorbada tuzu olan herkese çok teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladılar. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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