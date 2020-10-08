Yenice Belediyesi'nden Azerbaycan'a dev pankartlı destek - Son Dakika

Yenice Belediyesi'nden Azerbaycan'a dev pankartlı destek

08.10.2020 19:11
Yenice Belediyesi'nden Azerbaycan'a dev pankartlı destek, System.String[]

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın Karabağ'daki 30 yıllık işgaline son vermek üzere başlattığı askeri operasyona başta Türkiye olmak üzere tüm Türk Dünyasından destekler devam ediyor.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın Karabağ'daki 30 yıllık işgaline son vermek üzere başlattığı askeri operasyona başta Türkiye olmak üzere tüm Türk Dünyasından destekler devam ediyor.

Karabük'ün Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'da Belediye binası ve Hükümet Konağı yanında bulunan Atatürk Anıtı'na astığı dev pankart ile Azerbaycan'a destek verdi.

Başkan Çaylı sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Kardeş Ülkemiz Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın Karabağ'daki 30 yıllık işgaline son vermek üzere başlattığı operasyona Yenice Belediyesi olarak desteğimizi gösterebilmek için şehrimizin iki noktasına dev pankartlar astık. Biz ve tüm halkımız Azerbaycan'ın haklı davasında destekçisiyiz. Bu mücadeleyi Azerbaycan'ın kazanacağına yürekten inanıyoruz. Karabağ'da kısa zamanda Azerbaycan bayrağı dalgalanacaktır. Biz, Azerbaycan'la sadece dost değil aynı zamanda kardeşiz."dedi. - KARABÜK

Yenice Belediyesi'nden Azerbaycan'a dev pankartlı destek
Yenice Belediyesi'nden Azerbaycan'a dev pankartlı destek
Yenice Belediyesi'nden Azerbaycan'a dev pankartlı destek

Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ, Yenice, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenice Belediyesi'nden Azerbaycan'a dev pankartlı destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Merter'de iki metrobüs çarpıştı! Bazı yolcular yaralandı Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada Son Dakika: Yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın detayları belli oldu! İşte sınıf sınıf ders saatleri Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı Azerbaycan ordusu, yeni atış için manevra yapmaya hazırlanan askeri aracı vurarak imha etti Kan donduran cinayet! Arkadaşını başından vurarak öldürüp akrabalarına mesaj attı Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1615 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1615 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Eşine kızgın bıçakla işkence yapan kocayı, tuhaf savunması bile tutuklanmaktan kurtaramadı Eşine kızgın bıçakla işkence yapan kocayı, tuhaf savunması bile tutuklanmaktan kurtaramadı         
19:09
Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü         
18:59
İzmir'de sağanak ve dolu yağışı sonrası ilginç görüntüler oluştu İzmir'de sağanak ve dolu yağışı sonrası ilginç görüntüler oluştu         
18:22
Koronavirüs tedavisi gören Trump suçluyu buldu: Beni Çin hasta etti Koronavirüs tedavisi gören Trump suçluyu buldu: Beni Çin hasta etti         
17:23
FETÖ'nün FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı         
16:33
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
Seda Sayan'dan kendisine Seda Sayan'dan kendisine "Edepsiz" diyen erkek takipçisine küfürlü cevap         
15:56
60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor         
15:11
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti         
14:21
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 20:18:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenice Belediyesi'nden Azerbaycan'a dev pankartlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei