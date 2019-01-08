Yenice'de 1 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çukuroba köyüne bağlı Kıraçoba köyünde havanın-4 dereceye düşmesi ile çatılarda 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çukuroba köyüne bağlı Kıraçoba köyünde havanın-4 dereceye düşmesi ile çatılarda 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.



Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çukuroba köyü Kıraçoba mahallesinde yaşayan Dinçer Öçal, "Kazdağları'nın kenarında bulunan mahallemizde kar kalınlığının 30 santime ulaşmasının ardından dün gece sıcaklık -4 dereceye düştü. Evlerimizin çatılarında 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu. Havanın gece eksilere düşmesi ile Kalkım - Edremit karayolunda buzlanmaya sebep oluyor. Sürücüler çok dikkatli olmalıdır" dedi. - ÇANAKKALE

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