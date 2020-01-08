Yenice'de 30 araçlık otopark hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenice'de 30 araçlık otopark hizmete girdi - Son Dakika

Yenice'de 30 araçlık otopark hizmete girdi

6 saat önce

İnegöl Belediyesi'nin Yenice Mahallesi Kel Mehmet Çıkmazı'nda yaptığı düzenlemeyle bölge bambaşka bir çehreye büründü.

Yenice'de 30 araçlık otopark hizmete girdi, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin Yenice Mahallesi Kel Mehmet Çıkmazı'nda yaptığı düzenlemeyle bölge bambaşka bir çehreye büründü. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, otopark yapımlarının dönem sonuna kadar bütün mahallelerde devam edeceğini ifade etti.


İnegöl'de mahalle aralarında bulunan alanlar uygun şekilde düzenlenerek ilçe halkının hizmetine sunuluyor. Bu çalışmalardan biri de Yenice Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kel Mehmet Çıkmazı'nda yapılan çalışmayla sokak çıkar hale getirilerek 30 araçlık otopark da hizmete alındı.


Çalışmaların tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Alper Taban, bugün bölgede incelemelerde bulundu. Taban, "Soğuk bir havada bugün sahada arkadaşlarımızın çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Yenice Mahallesi'nde otopark ve yol kaplama çalışmasını yerinde görmek için geldik. Çıkmaz diyoruz, ancak buraların isimleri de değiştiriliyor artık. Yaptığımız imar uygulamalarıyla kapalı olan bu sokaklar bir bir açıyoruz. Beraberinde sokaklar birbirleriyle kavuşuyor ve ulaşım açısından kolaylık oluyor. En önemli ihtiyaçlarımızdan birinin de otopark olduğunu her zaman söylüyoruz. Çok yoğun araç artışı var. Bundan dolayı da bizim park alanlarını artırmamız gerekiyor. Burada da arkadaşlarımız 30 araçlık bir düzenlemeyle hayata geçirdiler. Bölgedeki tretuvar, zemin uygulamaları ve aydınlatmalar gözden geçirilerek akılcı çözümlerle çalışma tamamlanmış oluyor. Sokak sakinlerimizin bu düzenlemeyle rahatlayacağını düşünüyorum. Bu çalışmalarımızı şehrimizin farklı noktalarında dönem sonuna kadar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
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