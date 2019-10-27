Yenice'de asfalt çalışması

Karabük'ün Yenice ilçesinde asfaltlama çalışması devam ediyor.

Cihanbey köyü Cembek Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmasını, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ile AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık yerinde inceledi.

Uzun, Karabük genelinde 90 kilometre sıcak asfalt çalışmalarının olduğunu söyledi.

Bu çalışmanın 7,5 kilometresinin Yenice ilçesinde yapılacağını belirten Uzun, "Cihanbey köyü Cembek Mahallesi'nde 3,6 kilometrelik asfalt çalışmamıza başladık ve ekiplerimiz 600 metreye yakın bir çalışmayı bitirdi. Hava şartları da bu şekilde devam ederse hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz." dedi.

Ünal da sıcak asfalt çalışmasının önemine değinerek, bunun birçok köye ulaşacağını kaydetti.

Güneş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın köy yolları dahil tüm yollarda sıcak asfalta yapılmasıyla ilgili talimatı ve kararı olduğunu söyledi.