Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda; "Çal Köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısı ile temaslı sayısının beklenen düzeye düşmemesi nedeniyle bugün bitmesi planlanan karantina kararının 10 gün uzatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale 'nin Yenice ilçesinde, artan korona virüs vakalarından dolayı yayılımı engellemek amacıyla karantina altına alınan Çal köyünün karantina süresi 10 gün daha uzatıldı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Yenice'de bir köyün karantina süresi 10 gün daha uzatıldı - Son Dakika

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