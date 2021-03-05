Yenice'de bir köyün karantina süresi uzatıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Yenice ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 450 nüfuslu Taban köyündeki 14 günlük karantina süresi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 7 gün daha uzatıldı.

Yenice ilçesine bağlı Taban köyünde artan korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle 19 Şubat günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Ancak karantina sürecinde, pozitif vaka ve temaslı sayısında beklenen düşüş olmadı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bugün itibariyle alınan karantina kararının 7 gün daha uzatılmasına karar verdi. - ÇANAKKALE