Yenice'de biriken karlar halı sahanın çatısını çökertti - Son Dakika

Yenice'de biriken karlar halı sahanın çatısını çökertti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapalı bir halı sahanın çatısı, biriken karlara dayanamayarak çöktü.

Yenice'de kar kalınlığının ilçe merkezinde 30 santimetrenin üzerine çıkması ile özel bir halı sahanın çatısı kardan dolayı çöktü. Yenice ilçesi girişindeki Dr. Hacı İbrahim Bodur Bulvarında bulunan özel bir halı saha işletmesinin çatısı kar birikmesi sonucu çöktü. İşletmenin pandemi sebebiyle ile kapalı olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Maddi hasarın oluştuğu halı sahanın karın kalkmasının ardından onarılacağı öğrenildi.

(İÇ-UYC-MŞ)