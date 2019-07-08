Yenice'de çıkan yangında ahşap ev ve ahır kül oldu
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Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Cihanbey Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tek katlı ahşap ev ve ahır kül oldu.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:44 Kaynak: İHA
'ün Yenice
ilçesine bağlı Cihanbey Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tek katlı ahşap ev ve ahır kül oldu.
Edinilen bilgiye göre Cihanbey Köyü Canberkler Mahallesinde Akif Çakır'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev alan yangın evin yanında bulunan ahıra da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman işletmesine ait arazöz edildi. Ev sahiplerinin kendi çabaları ile söndürmeye çalıştığı yangın, orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında ahşap ev ve ahır tamamen kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı. - KARABÜK
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