Yenice'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenice'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Yenice'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Yenice Belediyesi, tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı önlem amaçlı ilçe genelinde başlatmış olduğu dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Yenice'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Yenice Belediyesi, tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı önlem amaçlı ilçe genelinde başlatmış olduğu dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.


Toplu yaşamın olduğu alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Yenice Belediyesi, ortak kullanım alanlarını hijyenik hale getirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Yenice'de okullar, camiler, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.


Belediye Başkanı Zeki Çaylı, "Son günlerde dünya genelinde etkili olan koronavirüs tehdidine karşı Yenice Belediyesi olarak daha önce başlatmış olduğumuz dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplu yaşamın olduğu ortak kullanım alanlarında ekiplerimiz tarafından ilaçlama yapılarak en üst seviyelerde tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam edecek. Özellikle bu virüs salgını bitene kadar vatandaşlarımızın sık sık ellerini yıkamalarını, tokalaşmamasını, birbirine sarılmamasını tavsiye ediyoruz. "dedi. - KARABÜK

Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:17 Kaynak: İHA
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