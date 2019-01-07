Yenice'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.
Çanakkale
'nin Yenice
ilçesinde kar sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.
Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 7 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:47 Kaynak: İHA
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