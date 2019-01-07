Son Dakika Haberleri: Yenice'de Eğitime Kar Engeli

Yenice'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 7 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Çanakkale, Yenice, Güncel
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