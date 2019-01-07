Yenice'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın (salı) tatil edildi.
Çanakkale
'nin Yenice
ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın (salı) tatil edildi.
Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Ocak Salı günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:03 Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı'ndan Geçen Geminin Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu
Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki
HDP, 7 Parti ve Dernekle İttifak Yaptı, Demirtaş Tebrik Mesajı Gönderdi