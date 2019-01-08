Son Dakika Haberleri: Yenice'de Eğitime Kar Engeli

Yenice'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi.

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devam etmekte olan kar yağışı sebebiyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 09-01-2019 Çarşamba günü bir gün süreyle ilçe ilk ve orta dereceli okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Çarşamba İlçesi, Çanakkale, Yenice, Güncel
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