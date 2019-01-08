Yenice'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi.
Çanakkale
'nin Yenice
ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi.
Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devam etmekte olan kar yağışı sebebiyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 09-01-2019 Çarşamba
günü bir gün süreyle ilçe ilk ve orta dereceli okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:10 Kaynak: İHA
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