Son Dakika Haberleri: Yenice'de Eğitime Kar Tatili

Yenice'de Eğitime Kar Tatili

36 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

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ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Yenice'de 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenice genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:25 Kaynak: DHA

Çanakkale, Yenice, Güncel
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