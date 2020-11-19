Yenice'de ev ve samanlık küle döndü - Son Dakika

Yenice'de ev ve samanlık küle döndü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kurtlar köyünde çıkan yangında bir ev ile samanlık küle döndü.

Yenice ilçesine bağlı Kurtlar köyünde bugün sabaha karşı çıkan yangında yalnız yaşayan Nurel Sezan(55)'in evi ile yanında bulunan Musa Sarıkaya'ya ait samanlık küle döndü. Yangın, Yenice ve Kalkım Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçlarının müdahalesi ile söndürüldü.

Ekiplerin başarılı müdahalesiyle yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirten Kurtlar Köyü Muhtarı Ahmet İçen, "Çıkış nedeni araştırılan yangında bir ev ile samanlık tamamen yandı. Samanlıkta 200 balya saman bulunuyordu. Hepimize geçmiş olsun" dedi.