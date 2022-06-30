Yenice'de ev yangını - Son Dakika
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Yenice'de ev yangını

30.06.2022 15:15
Yenice'de ev yangını

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluştu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluştu.

Yenice ilçesine bağlı Koruköy köyü Çaltı mahallesinde sabah saat 9: 00 sularında Halil Tosun'a ait evde çıkan yangın bitişiğinde bulunan Adile Bilcan'ın evine de sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz ile belediye itfaiye aracı da destek verdi.

Yangında can kaybı olmadığını belirten Muhtar Aydın Akyol, evlerde geniş çaplı maddi hasar meydana geldiğini söyledi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yenice'de ev yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenice'de ev yangını - Son Dakika
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