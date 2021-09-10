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Yenice'de "Issız Cuma" hayrı - Son Dakika

Yenice'de "Issız Cuma" hayrı

10.09.2021 15:57

Yenice'de "Issız Cuma" hayrı Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan köyü ile Çakıroba köyleri arasında bulunan tarihi Issız Cuma Camiinde mevlit okundu.

Yenice'de "Issız Cuma" hayrı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan köyü ile Çakıroba köyleri arasında bulunan tarihi Issız Cuma Camiinde mevlit okundu.

Kale Grubu tarafından tertip edilen mevlit cemiyeti tarihi Issız Cuma Seyvan Camiinde cuma namazı öncesi gerçekleştirildi. Mevlid-i şerife Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Yenice ilçe Müftüsü Metin Güvenir ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazını müteakip cemaate yemek ikram edildi.

(İÇ-UYC-MŞ)

Yenice'de Issız Cuma hayrı
Yenice'de Issız Cuma hayrı
Yenice'de Issız Cuma hayrı
Yenice'de Issız Cuma hayrı
Yenice'de Issız Cuma hayrı
Yenice'de Issız Cuma hayrı
Yenice'de Issız Cuma hayrı

Çanakkale Valisi, Çanakkale, Yenice, Cuma, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenice'de 'Issız Cuma' hayrı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenice'de "Issız Cuma" hayrı - Son Dakika
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