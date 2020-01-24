Yenice'de kartpostallık görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenice'de kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Yenice'de kartpostallık görüntüler

7 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yenice'de kartpostallık görüntüler, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve doğa harikası olan Yenice'de, yağan kar doğayla bütünleşerek görsel bir şölenle muhteşem bir manzarası oluşturdu.


Yenice Belediyesine ait olan Ihlamur Teras'ta yer alan bungalow evlerinde kar ile bütünleşmesiyle birlikte oluşturduğu manzara ise kendine hayran bırakırken, vatandaşlar ise doğanın muhteşem güzelliğini telefonları ile fotoğraflayarak sosyal medyalarından paylaşımlarda bulundu. - KARABÜK

Türkiye, Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
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