Yenice'de maden işçileri kendilerini ocağa kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenice'de maden işçileri kendilerini ocağa kapattı - Son Dakika

Yenice'de maden işçileri kendilerini ocağa kapattı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde özel işletmeye ait bakır madeninde çalışan yaklaşık 40 işçi, maaşlarını alamadıkları, çalışma şartlarının kötü olduğu ve işçi sağlığı ve güvenliği olmadığını iddia edip, kendilerini ocağa kapatarak grev başlattı.

Yenice'de maden işçileri kendilerini ocağa kapattı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde özel işletmeye ait bakır madeninde çalışan yaklaşık 40 işçi, maaşlarını alamadıkları, çalışma şartlarının kötü olduğu ve işçi sağlığı ve güvenliği olmadığını iddia edip, kendilerini ocağa kapatarak grev başlattı.

Yenice ilçesinde özel bir bakır madeninde çalışan yaklaşık 40 işçi, maaşlarını alamadıklarını, çalışma şartlarının kötü olduğunu ve işçi sağlığı ve güvenliği olmadığını belirterek, grev başlattı. Kendilerini ocağa kapatan işçiler, video çekip basınla paylaştı. Tedbir amaçlı bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Maden ocağında açıklama yapan işçilerden Sercan Fidan, "2010 yılından beri Yenice'de maden ocağında çalışmaktayım. Ben burada işçi temsilcisiyim. Şu anda 140 metre yer altında arkadaşlarımızla iş durdurma kararı aldık. Açlık grevine başladık. Burada hiçbir iş güvenliği yok. En önemlisi olan ambulans bile çalışmıyor. Bir hafta önce bir arkadaşımız ambulans bozuk diye işçi servisiyle hastaneye gitti. Burada işverenden bize sahip çıkmasını istiyoruz. Bizler bütün haklarımızı istiyoruz" dedi.

İşçilerden Erol Çakar ise, "2007'den bu yana maden ocağında çalışıyorum. Maaşlarımızı alamıyoruz, mağduruz. 2018'de emekli oldum. tazminat hakkımı alamıyorum. Benim gibi birçok arkadaşım tazminat hakkını alamıyor. Maaşlar düzenli ödenmiyor. Şu anda hakkımızı aramak için yer altında bekleyerek, mücadele ediyoruz" diye konuştu.

İşçi Engin Yaman da, "2007 yılından bu yana madende çalışmaktayım. En başta ödenmeyen maaşlardan, kötü çalışma koşullarından dolayı bütün arkadaşlarımızla sendikaya başvurduk. Bugün 10 arkadaşımız sendikal faaliyetten dolayı işten çıkarıldılar. Hep beraber, işten çıkarılan ve çalışan arkadaşlarımızın hakkını savunmak için yer altına toplandık. Şu anda 3 maaş içerideyiz. Çalışma koşullarımız çok kötü. Çalışma yerlerinde düne kadar kanunen yasak olmasına rağmen bir kişi çalışmaya zorlanıyoruz. Buraya çocuğumuz, eşimizi, annemizi bırakarak geldik. Hakkımızı alıncaya kadar buradan vazgeçmeyeceğiz" dedi.


Yenice, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:11 Kaynak: DHA
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