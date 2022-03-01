Yenice'de okul servisi araç sahiplerinden ücret artışı talebi - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir araya gelen okul servislerinin sahipleri ve sürücüleri, taşıma ücretlerine zam yapılmasını istedi.

İlçe Pazar Yeri'nde bir araya gelen servis araçlarının sahipleri ve sürücüleri adına konuşan Yortan Pazarı Minibüsçüler Kooperatif Başkanı İlyas Öztürk, akaryakıt fiyatlarındaki artışların kendilerini zor duruma düşürdüğünü söyledi.

Yaptıkları sözleşmeler olduğunu hatırlatan Öztürk, buna göre yapılması gereken fark zamlarını istediklerini, bu yapılmazsa artık taşıma yapmalarının imkanının kalmadığını ifade etti.

Öztürk, 29 servisin bulunduğunu, 9 okula 430 öğrencinin taşındığını sözlerine ekledi.