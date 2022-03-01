Yenice'de okul servisi araç sahiplerinden ücret artışı talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Yenice'de okul servisi araç sahiplerinden ücret artışı talebi

01.03.2022 16:15
Yenice'de okul servisi araç sahiplerinden ücret artışı talebi

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir araya gelen okul servislerinin sahipleri ve sürücüleri, taşıma ücretlerine zam yapılmasını istedi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir araya gelen okul servislerinin sahipleri ve sürücüleri, taşıma ücretlerine zam yapılmasını istedi.

İlçe Pazar Yeri'nde bir araya gelen servis araçlarının sahipleri ve sürücüleri adına konuşan Yortan Pazarı Minibüsçüler Kooperatif Başkanı İlyas Öztürk, akaryakıt fiyatlarındaki artışların kendilerini zor duruma düşürdüğünü söyledi.

Yaptıkları sözleşmeler olduğunu hatırlatan Öztürk, buna göre yapılması gereken fark zamlarını istediklerini, bu yapılmazsa artık taşıma yapmalarının imkanının kalmadığını ifade etti.

Öztürk, 29 servisin bulunduğunu, 9 okula 430 öğrencinin taşındığını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
AK Parti teşkilatı heyelan bölgesinde inceleme yaptı AK Parti teşkilatı heyelan bölgesinde inceleme yaptı

Kooperatif, Hisarcık, Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenice'de okul servisi araç sahiplerinden ücret artışı talebi - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Filistinli genç kıza saldıran İsrail polisinin görüntüleri kamerada!
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
15:56 Savaş uzarsa ekmeği, yağı ve unu daha pahalıya alacağız!
15:48 Eski koltukta gelecekten haber veren not buldular! Okuduklarına inanamadılar
15:42 Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!
15:41 Rusya-Ukrayna savaşında 'termobarik roket' korkusu: Etkileri ne, kurtulmak mümkün mü? Uzmanlar anlattı!
15:31 CHP liderinden Erdoğan'a: Savaş var neden "MGK"yi toplamıyorsun eleştirisi!
15:10 MHP eleştirmişti! "Mutabakat metninde Atatürk anılmamış" iddialarına DEVA Partisi'nden cevap geldi
15:09 Ukrayna lideri Zelenski, AP'de ayakta alkışlandı: Yanımızda olduğunuzu kanıtlayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 16:21:44. #1.12#
SON DAKİKA: Yenice'de okul servisi araç sahiplerinden ücret artışı talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement