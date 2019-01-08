Yenice'de Okullar Yarın da Tatil Edildi
2 saat önce
ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle cuma gününden beri eğitim- öğretim verilemeyen ilk ve orta dereceli okullar, yarın (çarşamba) için bir gün daha tatil edildi.
ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle cuma gününden beri eğitim- öğretim verilemeyen ilk ve orta dereceli okullar, yarın (çarşamba) için bir gün daha tatil edildi.
Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla, yarın için ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime ara verildiği belirtildi. Kar yağışının günlerdir devam ettiği ilçede, yağış halen sürüyor.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:43 Kaynak: DHA
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