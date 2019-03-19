Son Dakika Haberleri: Yenice'de Otomobilin Çarptığı At Telef Oldu

Yenice'de Otomobilin Çarptığı At Telef Oldu

1 saat önce

Yenice ilçesinde otomobilin çarptığı sahipsiz at telef olurken, sürücü ise yoluna devam ederek kaçtı.

Yenice'de Otomobilin Çarptığı At Telef Oldu, System.String[]
Yenice ilçesinde otomobilin çarptığı sahipsiz at telef olurken, sürücü ise yoluna devam ederek kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece geç saatlerde Yenice - Zonguldak karayolunda bulunan Sanayi Sitesi mevki'inde meydana geldi. Zonguldak istikametinden Karabük istikametine giden bir otomobil seyir halinde iken aniden önüne çıkan başıboş ata çarptı. Ata çarpan sürücü ise yoluna devam ederek kaçtı. Telef olan atı gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Emniyet ekipleri belediye itfaiye ekiplerini arayarak telef olan at belediye ekipleri tarafından yol kenarına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:40 Kaynak: İHA

Karabük, Yenice, 3. Sayfa
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